Бывший вице-мэр возглавил «Управление отходами - Волгоград»

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:18:30+03:00

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Генеральным директором мусорного регоператора ООО «Управление отходами - Волгоград» в конце 2019 года стал бывший вице-мэр Волгограда Андрей Потапов. На этом посту за год работы компании он стал уже третьим. В марте 2019 года совет директоров отправил в отставку Рудольфа Цаберта. Его на посту руководителя сменил Сергей Галкин, но и он пробыл у «руля» чуть больше полугода. Андрей Потапов принял руководство уже с 29 ноября.

Андрей Потапов в Волгограде личность известная. Его деятельность тесно связана с жилищно-коммунальным хозяйством Волгограда. На протяжении нескольких лет он возглавлял ООО «УК ЖКХ Волгограда», в его подчинении были крупнейшие управляющие компании города. В марте 2014 года Андрей Алексеевич стал первым заместителем главы Волгограда. Курировал в мэрии ЖКХ. И даже стал одним из инициаторов передачи городской коммуналки в концессию. Пост Потапов покинул в конце января 2015-го с формулировкой «по собственному желанию».

ИСТОЧНИК KP.RU