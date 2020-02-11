2020-02-11T13:03:36+03:00
Общество

На обновление больницы №15 Волгограда потратят два миллиарда рублей

В 2020-м здесь отремонтируют 3 и 4 этажи поликлиники и закупят новое оборудование
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Больница №15, расположенная в Красноармейском районе Волгограда, стала одной из первых, где открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Это было в декабре. За эти пару месяцев здесь прошли обследование уже порядка 200 человек, некоторых отправили на допобследование. Сегодня таких центров пять в регионе. К концу 2021-го в Волгоградской области будет 14 ЦОАПов, где на ранних стадиях медики смогут определять наличие патологий. Продолжится и обновление 15-1 больницы: в 2020-м планируют закончить ремонт третьего и четвертого этажа поликлиники, входной группы и холла стационара, приемного отделения, отделений рентгенографии и переливания крови. А еще сюда закупят 57 единиц современного оборудования.

- Продолжится благоустройство территории. Здесь также создадут региональный сосудистый центр. К 2022 году мы завершим модернизацию этой больницы. В общей сложности на ее обновление уйдет порядка двух миллиардов рублей. Комплексное обновление позволит вывести «пятнадцатую» на уровень лучших федеральных клиник по примеру волгоградских больниц № 7 и № 25, - отметил в ходе инспекции медучреждения губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он осмотрел ремонт, пообщался с пациентами и медперсоналом и дал поручение руководству принять дополнительные меры по минимизации неудобств для посетителей, связанных с ремонтными работами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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