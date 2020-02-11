В Астрахани автобус с пассажирами врезался в столб: четверо пострадавших

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:54:57+03:00

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Утро 11 февраля в Астрахани началось с тревожных новостей: в ДТП попал пассажирский автобус. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Произошло ДТП примерно в семь часов утра по местному времени, как раз, когда основной поток астраханцев едет на работу и общественный транспорт забит «под завязку». Автобус, который следовал по маршруту №25, тоже был набит пассажирами, когда попал в аварию. Случилось это на улице Савушкина в Ленинском районе Астрахани.

«Новенький автобус вылетел с проезжей части и почти на полном ходу врезался в бетонный столб», - рассказывают очевидцы.

Подробностей ДТП пока нет, на месте работают инспекторы ГИБДД, устанавливают обстоятельства происшествия.

говорят, водителю стало плохо за рулем. Достоверно известно лишь о том, что в больницы с места аварии увезли четырех человек.

- На месте от МЧС работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Пострадавшие госпитализированы в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU