В «подземке» Волгограда мужчина умер, ожидая трамвая

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:08:12+03:00

У мужчины случился сердечный приступ как раз на платформе ожидания скоростного трамвая. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Трагический инцидент произошел сегодня, 11 февраля, на подземной станции скоростного трамвая «Пионерская». Там прямо на платформе скончался мужчина.

Случилось это примерно в десять часов утра. Пассажиры, как обычно ожидали трамвай на платформе, как вдруг одному из мужчин стало плохо. Он схватился за сердце и рухнул прямо на пол. К потерявшему сознание волгоградцу тут же подбежали очевидцы, а сотрудники МУП «Метроэлектротранса» вызвали «скорую» помощь. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

К сожалению, прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть мужчины. По предварительным данным причиной смерти стало заболевание сердечно-сосудистой системы. Точную причину смерти предстоит позже установить специалистам.

- До приезда специальных служб на посадочной платформе станции рядом с умершим постоянно находятся сотрудники транспортного предприятия.

Скоростная трамвайная линия работает по расписанию, -уточняют «КП-Волгоград» в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU