2020-02-11T09:20:11+03:00
Происшествия

В Волгограде судят 17-летнего подростка, воровавшего пожертвования в храмах

Мальчишка за полгода совершал 13 краж у прихожан
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ему всего 17 лет, а в нем уже ничего святого - малолетний волгоградец не просто ступил на криминальную дорожку, он воровал в храмах. За полгода - с сентября 2018 года по апрель 2019 года - он совершил как минимум 13 краж на общую сумму примерно 260 тысяч рублей. Не чурался парень воровать не только вещи у прихожан, но деньги из ящиков для пожертвований.

Так, в феврале 2019 года юноша похитил в храмах в Советском и Краснооктябрьском районах Волгограда ящики с пожертвованиями, в которых было 11 тысяч 300 рублей. В марте в храмах Кировского района он вытащил из карманов прихожан личных вещей на сумму порядка 90 тысяч рублей. В апреле он опять пришел за «пожертвованиями» в храм Кировского района, но тут-то его и поймали.

Расследование уголовного дела вели сотрудники УМВД России по Волгограду. Свою вину парень полностью признал.

- На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение юноше. Он обвиняется в совершении 11 эпизодов преступлений, предусмотренных чч.1,2 ст.158 УК РФ (кража, в том числе, с причинением значительного ущерба гражданину), ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ (покушение на кражу) и ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество), - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Грозит парню теперь до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Волгограде судят 17-летнего подростка, воровавшего пожертвования в храмах
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