В Волжском женщина на иномарке сбила 16-летнего школьника
Несмотря на скользкие дороги за минувшие сутки - 10 февраля - в Волгоградской области было зафиксировано всего три аварии с пострадавшими. Что интересно - две из них произошли в Волжском и в обоих случаях по вине женщин за рулем.
Примерно в восемь часов утра тревожное сообщение поступило в волжскую полицию и улицы Королева. Там 31-летняя женщина на «Киа Рио» при повороте на улицу Карбышева не пропустила 16-летнего мальчишку, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Удар, к счастью, был не сильный - ребенок остался жив, но получил травмы, и его увезли в больницу с места ДТП.
Чуть позже - в 11.20 - там же в Волжском еще одна женщина спровоцировала ДТП. 40-летняя волжанка на «Киа Сид» при повороте теперь уже с улицы Карбышева на улицу Королева не пропустила пассажирскую «ГАЗель» и врезалась в нее.
- В результате 60-летняя пассажирка маршрутки с телесными повреждениями самостоятельно обратилась в медучреждение, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU