В Волжском женщина на иномарке сбила 16-летнего школьника

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:04:37+03:00

В обоих авариях виновны женщины и обе были за рулем "Киа". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

Несмотря на скользкие дороги за минувшие сутки - 10 февраля - в Волгоградской области было зафиксировано всего три аварии с пострадавшими. Что интересно - две из них произошли в Волжском и в обоих случаях по вине женщин за рулем.

Примерно в восемь часов утра тревожное сообщение поступило в волжскую полицию и улицы Королева. Там 31-летняя женщина на «Киа Рио» при повороте на улицу Карбышева не пропустила 16-летнего мальчишку, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Удар, к счастью, был не сильный - ребенок остался жив, но получил травмы, и его увезли в больницу с места ДТП.

Чуть позже - в 11.20 - там же в Волжском еще одна женщина спровоцировала ДТП. 40-летняя волжанка на «Киа Сид» при повороте теперь уже с улицы Карбышева на улицу Королева не пропустила пассажирскую «ГАЗель» и врезалась в нее.

- В результате 60-летняя пассажирка маршрутки с телесными повреждениями самостоятельно обратилась в медучреждение, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU