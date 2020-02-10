К храму Александра Невского в Волгограде привезут валуны с Ладожского озера

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:14:43+03:00

Пока сквер напоминает стройплощадку, но первые деревья уже высадили на месте срубленных. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Пока площадь у храма Александра Невского, который возводят в центре Волгограда, напоминает скорее стройплощадку, чем сквер. Но сегодня на месте вырубленных деревьев все-таки высадили первые ели. В мэрии поясняют: «приступили к оформлению ландшафтной зоны «Русский лес».

Этот, так называемый, «русский лес» займет часть Александровского сквера. Здесь высадят березы, клены и рябину. Но основой станут крымские и черные сосны, и голубые ели. Первые трехметровые саженцы сосен как раз сегодня и высадили у Собора.

Сегодня в Александровском сквере посадили трехметровые сосны. Фото администрации Волгограда.

Между соснами впоследствии появится рокарий. Для его обустройства с Ладожского озера в Волгоград привезут крупные валуны весом до трех тонн. Здесь же расположится малый амфитеатр с местами для сидения – строители уже завершили бетонные работы и в ближайшее время приступят к их деревянной отделке.

- Помимо «Русского леса» в Александровском сквере появится зона «Райского сада» с крытыми беседками-перголами, плодовыми деревьями, кустарниками и цветниками. В зоне «Южного парка» установят большие парковые скамьи, высадят каштаны, катальпы, акации, липы, можжевельники. Всего в обновленном сквере появится свыше 200 деревьев и более полусотни кустарников, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

А пока строители укладывают коммуникации. Уже смонтировали свыше одного километра электрокабеля и 2,5 километра поливочного водопровода.

- Параллельно рабочие формируют пешеходные дорожки с разным покрытием - из тротуарной плитки и настил из древесных пород деревьев. Для обустройства тротуаров из настила уже подготовлено бетонное основание, на которое с наступлением тепла уложат деревянные панели. Финальным штрихом станет установка парковой мебели, фонарей, и стендов с информацией об истории города, а еще поставят открытые библиотеки бумажного и электронного формата, - добавляют в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU