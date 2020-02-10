Госстройнадзор выдал список застройщиков-банкротов в Волгограде

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:49:56+03:00

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За последние годы в Волгограде сразу ряд строительных компаний разорились, оставив не у дел сотни дольщиков. Ряд этих организаций уже закрыты, часть сейчас находятся в стадии банкротства. В региональном управлении Госстройнадзора опубликовали список застройщиков, в отношении которых введены процедуры банкротства. В этот перечень попали девять организаций: «Юниж-строй», «СК «Волго-Строй-Инвест», «Стройкат», «Авто-С», «Орион», «Стройснаб», «ДомСтройИнвест», «АхтубаСитиПарк» и «Строй-Сити».

Как гласит информация регионального управления, сейчас временно руководство в этих компаниях передано арбитражным управляющим.

Напомним, что в последние годы в регионе ряд проблемных долгостроев уже отобрали у нерадивых застройщиков и передали другим строительным компаниям, которые взялись завершить недостроенные объекты. Уже удалось сдать 68 долгостроев и восстановить права почти 5600 дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU