В Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки сел азербайджанский самолет

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:54:32+03:00

Одна из пассажирок решила остаться в Волгограде и дальше не полетела. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Сегодня любая жалоба пассажира в самолете на плохое самочувствие - почти ЧП. Из-за массового распространения опасного коронавируса вся гражданская авиация (в России в том числе) находится в состоянии особого режима. Поэтому, когда девушка, летевшая из города Гянджа (Азербайджан) в Москву резко почувствовала недомогание, пилот принял решение совершить экстренную посадку. Ближайшим аэропортом на пути лайнера оказался волгоградский Гумрак.

- В 12.39 рейс авиакомпании Buta Airways действительно совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. На борту было 105 человек (включая персонал авиалайнера), - подтвердила «КП-Волгоград» информацию пресс-секретарь воздушной гавани. - Одна из девушек почувствовала себя плохо. В аэропорту ее проверили на наличие температуры, признаков вирусной инфекции не обнаружено. Девушка от госпитализации отказалась, но и дальше по маршруту этим самолетом не полетела. Пока осталась в Волгограде.

В 14.14 самолет вылетел из Волгограда в Москву по запланированному пути следования. На борту в пункт назначения отправились 104 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU