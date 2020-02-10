Под Волгоградом поймали четырех браконьеров с разделанной косулей

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:54:49+03:00

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Порой любители охоты так входят в раж, что забывают о мерах и запретах, которые действуют в каждом регионе в определенное время. Так и четыре друга-волгоградца поохотились до уголовного дела. Думали, что никто не заметит их преступление, и глупо попались полицейским прямо на трассе с трофеем в багажнике.

- Автомобиль «УАЗ-315194» инспекторы ДПС остановили для проверки в Калачевском районе Волгоградской области - на на 89 километре трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский». За рулем был 30-летний местный житель, в машине вместе с ним еще двое мужчин - в возрасте 57 и 22 лет. При осмотре машины полицейские обнаружили четыре охотничьих ружья 12 калибра, которые лежали на заднем сиденьи. Попросили водителя открыть багажник, и обнаружили там разделанную тушу косули, четыре охотничьих ножа и патроны, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота». Свою вину мужчины категорически отрицают.

- Сумма причиненного природе ущерба составила около 70 тысяч рублей. За незаконную охоту им грозит лишение свободы на срок до 2-х лет, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU