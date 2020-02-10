Волгоградские фермеры получат девятьсот миллионов рублей поддержки на сев зерна

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:45:36+03:00

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Судя по прогнозам синоптиков, зима в Волгоградской области на этой неделе уже и закончится: на смену морозам идет потепление. Февраль уже пророчат аномально теплым. В связи с этим волгоградские аграрии уже начинают готовиться к весенним полевым работам. Эти вопросы сегодня, 10 февраля, и обсуждали на оперативном совещании с губернатором региона.

В этом году Минсельхоз России изменил механизмы начисления и выплаты несвязанной погектарной поддержки и Волгоградская область получит на 20% больше денег, чем в 2019-м - почти 903 миллиона рублей.

- Дополнительные меры поддержки получат малые растениеводческие предприятия. Также сохранена погектарная поддержка для средних и крупных предприятий — с обязательством увеличения объема производства, - уточняют в администрации региона.

Андрей Бочаров акцентировал внимание подчиненных на том, что первый транш компенсирующей поддержки надо выплатить до 1 марта текущего года. Второй транш, а также средства стимулирующей поддержки — до 20 апреля.

Отметим, что в этом году в Волгоградской области планируют засеять яровыми культурами 1,5 миллиона гектаров.

- С учетом озимых общая площадь превысит три миллиона гектаров. Пока погода благоволит аграриям: по оперативным данным, состояние 98% озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное, - уточняют в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU