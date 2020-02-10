2020-02-10T11:15:56+03:00
Общество

Волгоградцы смогут вызвать врача и посмотреть медкарту через личный кабинет пациента

В 2020-м в волгоградских больницах установят 3200 компьютеров
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Постепенно волгоградские медики переходят на электронный документооборот. Фото облздрава.Постепенно волгоградские медики переходят на электронный документооборот. Фото облздрава.
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Наконец-то и до волгоградской сферы здравоохранения добрались новые технологии. Постепенно в больницах медики переходят на электронный документооборот, что значительно экономит время на заполнение карточек и бумаг. В этом году в волгоградских больницах установят еще 3200 автоматизированных рабочих мест для врачей и среднего медперсонала.

- В регионе уже активно развивается «Инфоклиника». Жителям стали доступны электронные больничные листы и справки, запись к врачу через электронную систему. Результаты лабораторных исследований автоматически попадают из единой лаборатории в электронную медкарту пациента. А скоро заработает и региональный сервис личного кабинета пациента. Волгоградцы через сайт Госуслуг смогут записаться на диспансеризацию и профосмотр, вызвать врача на дом, а также получат доступ к меддокументации. В личный кабинет будут поступать приглашения на профосмотр, посещение специалистов, а также напоминание о необходимости пройти повторную вакцинацию, - рассказывают «КП-Волгоград» в облздраве.

Кстати, за последние пять лет в поликлиниках и больницах региона организованы уже 9,5 тысячи автоматизированных рабочих мест для медработников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Волгоградцы смогут вызвать врача и посмотреть медкарту через личный кабинет пациента
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