2020-02-10T10:33:57+03:00
Общество

Волгоградцам продавали в магазинах гнилую картошку и овощи с нитратами

Сотрудники Роспотребнадзора забраковали полтонны плодоовощной продукции
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцы, внимательно следите за тем где и у кого вы покупаете овощи и фрукты.Волгоградцы, внимательно следите за тем где и у кого вы покупаете овощи и фрукты.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Подпорченные яблоки, гнилая картошка, мандарины с плесенью - волгоградцы, признаться, не редко сталкиваются с таким товаром на полках магазинов. Но, подпорченную продукцию еще можно определить визуально, а вот, как не купить овощи, напичканные нитратами - вопрос более глобальный. Тут без контроля со стороны сотрудников Роспотребнадзора не обойтись. Они, конечно, следят, и даже изымают «вредную» продукцию, но за всем же уследить невозможно.

Так, в 2019-м году сотрудники регионального управления исследовали 1721 пробу плодоовощной продукции по санитарно-химическим показателям, паразитологическим показателям, микробиологическим показателям, на содержание радиоактивных веществ и ГМО. Из них в 0,2% проб зафиксировано превышение по содержанию нитратов, 2% - не соответствуют по микробиологическим показателям. Некоторые продавцы торгуют плодоовощной продукцией вообще без каких-либо документов, подтверждающих их качество и безопасность. Зафиксирован и факт реализации загнившего картофеля.

- За нарушения продавцов оштрафовали на 147500 рублей. Забракована 41 партия объёмом 569,725 кило плодоовощной продукции, - уточняют в региональном Роспотребнадзоре.

И рекомендуют покупать овощи и фрукты только в специально оборудованных местах. При этом продавец должен быть в чистой санитарной одежде и иметь при себе бейджик с указанием ФИО и личную медицинскую книжку).

ИСТОЧНИК KP.RU

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