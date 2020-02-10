Жуткая авария в Астрахани: 19-летний парень погиб еще пятеро молодых в больнице

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:55:58+03:00

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Авария, которая произошла вечером 8 февраля в Астрахани, ужасает своими последствиями. От иномарок, столкнувшихся на Набережной 1 Мая, осталась только груда металла. В них находились две компании молодых людей. 18-летний виновник аварии получил открытую черепно-мозговую травму, отёк головного мозга; он находится в состоянии комы 2 степени. Его друг, который находился на переднем сидении рядом, погиб, ему было всего 19 лет. Еще четыре молодых человека из второй машины получили различные травмы и находятся в больнице.

Фото группы ВК "Аварии Астрахани".

Произошло это примерно в 22.40 в субботу.

- 18-летний водитель «Opel Astra», двигаясь по улице Кирова со стороны улицы Шаумяна (Варвациевский мост), при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Mazda 6», следовавшему по Набережной 1 Мая. От удара первую машину отбросило на бордюрный камень, а вторую – на дом (вход в магазин), - рассказывают сегодня подробности этого ДТП в ГУ МВД по Астраханской области.

У 19-летнего водителя автомобиля «Mazda», а также его 20-летних пассажиров – молодого человека и девушки, диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. Ещё один 20-летний пассажир из «Opel Astra» получил ушиб головного мозга, переломы костей черепа и лицевого скелета, ушибы верхних и нижних конечностей. Все пострадавшие сейчас в больнице.

- В настоящее время сотрудники Отдельного батальона ДПС выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей и смерть человека, Следственным управлением УМВД России по Астраханской области проводится процессуальная проверка, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU