В финал конкурса «Лидеры России» прошли четыре волгоградца

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:13:48+03:00

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В минувшие выходные, 8 и 9 февраля, в Ростове-на-Дону прошел полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России». 248 управленцев со всего юга страны боролись за выход в финал. В течение двух дней участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. Лучшие прошли в финал конкурса. Среди них и четыре волгоградца.

- Финалистами третьего сезона конкурса «Лидеры России» стали начальник управления ПАО Сбербанк Оксана Вяткина, директор Волгоградского композитного завода Руслан Морозов, начальник департамента управления проектом «Уральская скоростная магистраль» Андрей Пысин и директор ООО «Гражданстройкомплект» Сергей Шипилов, - перечисляют наших победителей в администрации региона.

Уточнив, что финалисты получат по одному миллиону рублей, а также примут участие в суперфинале конкурса, который пройдет весной - с 27 по 31 марта - в Сочи. Но помимо того, что этим участникам предстоит преодолеть очный полуфинал выхода в суперфинал, им надо будет еще и реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера».

- Те, кто не прошел дальше, получили персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план саморазвития, - рассказывают в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU