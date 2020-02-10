2020-02-10T08:56:39+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали наркоторговца с партией «зелья» на 11 миллионов рублей

Мужчине грозит пожизненное заключение
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
При обыске у волгоградца нашли более 5 кило гашиша, "синтетику" и кокаин.При обыске у волгоградца нашли более 5 кило гашиша, "синтетику" и кокаин.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Волгоградские сотрудники наркоконтроля поймали крупного наркосбытчика. Этот 25-летний парень развернул целую «торговую сеть» на юге страны. Как установили правоохранители, он распространял наркотики не только в Волгограде, но также в Ростове-на-Дону, Воронеже, Пензе и Саратове. Он получал крупные партии из Москвы, а потом расфасовывал их на мелкие дозы и сбывал через «тайники».

Крупную партию наркотиков он планировал продать за 11 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Крупную партию наркотиков он планировал продать за 11 миллионов рублей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Наркотики парень получал из Москвы, а на юге страны сбывал через "закладки". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Наркотики парень получал из Москвы, а на юге страны сбывал через "закладки".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцы смогут вызвать врача и посмотреть медкарту через личный кабинет пациента
Волгоградцам продавали в магазинах гнилую картошку и овощи с нитратами
Жуткая авария в Астрахани: 19-летний парень погиб еще пятеро молодых в больнице
В финал конкурса «Лидеры России» прошли четыре волгоградца
В Волгограде поймали наркоторговца с партией «зелья» на 11 миллионов рублей
Самое красивое чучело выберут в Волгограде на Масленицу
Сало, лук, чеснок и чай: как волгоградских военных спасают от морозов и простуды
В Урюпинске после банкротства реабилитируют крупную птицефабрику
Волгоградских производителей молока оштрафовали на полмиллиона рублей за нарушения
В январе двое из десяти пропавших волгоградцев погибли
Банда из Камышина напала на курьера и отобрала пиццу
Для волгоградских врачей организуют более 3 тысяч автоматизированных рабочих мест
В начале рабочей недели в Волгограде будет плюсовая температура
В столкновении двух иномарок в Волгограде пострадала 8-летняя девочка
В январе волонтеры волгоградского приюта «Дино» спасли сотню животных
В Волгограде сгорели три рядом припаркованные иномарки
«Ротор» в Турции выиграл у датской команды «ХБ Кёге»
В Астрахани бродячие собаки у школы покусали подростка
Худрук, буфетчица и штукатур: за сутки девять волгоградцев попались на удочку «банковских» аферистов
В Астрахани бухгалтер поликлиники воровала деньги из зарплат медиков
Появилось видео ареста волжанина, избившего медиков перинатального центра
Почти тысяча нарушений за сутки: в Волгограде гаишники «погоняли» водителей
В Волгограде построят рекордное чучело Масленицы с «руками» из елок
Ночью с улиц Волгограда спецтехника вывезла 1,5 тысячи кубов снега