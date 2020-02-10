В Волгограде поймали наркоторговца с партией «зелья» на 11 миллионов рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:56:39+03:00

При обыске у волгоградца нашли более 5 кило гашиша, "синтетику" и кокаин. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Волгоградские сотрудники наркоконтроля поймали крупного наркосбытчика. Этот 25-летний парень развернул целую «торговую сеть» на юге страны. Как установили правоохранители, он распространял наркотики не только в Волгограде, но также в Ростове-на-Дону, Воронеже, Пензе и Саратове. Он получал крупные партии из Москвы, а потом расфасовывал их на мелкие дозы и сбывал через «тайники».

Крупную партию наркотиков он планировал продать за 11 миллионов рублей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Наркотики парень получал из Москвы, а на юге страны сбывал через "закладки".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU