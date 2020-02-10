В Волгограде поймали наркоторговца с партией «зелья» на 11 миллионов рублей
Волгоградские сотрудники наркоконтроля поймали крупного наркосбытчика. Этот 25-летний парень развернул целую «торговую сеть» на юге страны. Как установили правоохранители, он распространял наркотики не только в Волгограде, но также в Ростове-на-Дону, Воронеже, Пензе и Саратове. Он получал крупные партии из Москвы, а потом расфасовывал их на мелкие дозы и сбывал через «тайники».
Крупную партию наркотиков он планировал продать за 11 миллионов рублей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Наркотики парень получал из Москвы, а на юге страны сбывал через "закладки".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
ИСТОЧНИК KP.RU