Самое красивое чучело выберут в Волгограде на Масленицу

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:55:50+03:00

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В Волгоград настоящая зима только пришла, а по календарю ее через три недели уже провожать пора. Устроят большие масленичные гулянья 1 марта 2020 в пойме реки Царицы. А пока всех желающих приглашают поучаствовать в открытом городском конкурсе на лучшее чучело «Масленица-Краса 2020». Представить свои творения волгоградцы могут как лично, так и компанией – от школы, вуза, ТСЖ, предприятия. Заявки на участие в конкурсе масленичных кукол принимают до 21 февраля, форма заявки на сайте Волгоградконцерта.

- Волгоградцы увидят конкурсные работы 1 марта в пойме реки Царицы во время празднования Широкой Масленицы, там же наградят победителей, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Так что у горожан еще есть время, чтобы воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии. Ограничений практически нет. Масленица может быть выполнена в любом цвете, стиле и материале. Главное условие - чучело должно быть не менее полутора метров в высоту, при его создании.

ИСТОЧНИК KP.RU