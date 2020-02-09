Сало, лук, чеснок и чай: как волгоградских военных спасают от морозов и простуды

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:28:45+03:00

Изменить размер текста: A A

И в дождь, и в мороз боевую задачу никто не отменит, армия есть армия. Военные Волгоградской области трудятся на полигонах даже в февральские заморозки. А спасают их по старинке: личному составу привезли сало, лук, чеснок, организовали горячий чай. И, конечно, пункты обогрева. Всего в округе установили 200 таких палаток – на каждом полигоне до пяти штук.

Разумеется, чеснок и чай – не весь рацион военнослужащих. Это всего лишь дополнительное питание к основному. Популярные в народной медицине продукты однозначно лучше антибиотиков, хотя и лекарства тоже всегда есть.

- Во всех воинских частях созданы запасы медикаментов, профилактических и дезинфицирующих средств, предназначенных для использования в период обострения эпидемиологической обстановки, вызванной гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU