В Урюпинске после банкротства реабилитируют крупную птицефабрику

9 Февр. 2020 2020-02-09T15:21:52+03:00

У предприятия задолженность перед кредиторами около 24 миллионов рублей

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Арбитражный суд Волгоградской области признал ОАО «Птицефабрика «Урюпинская» банкротом. У предприятия почти 24 миллионов рублей долгов перед кредиторами. С 24 января этого года и в ближайшие шесть месяцев будет открыта процедура конкурсного производится, говорится в документах суда. Известно, что внешним управляющим назначили члена НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Владимира Гончарова. Об итогах станет известно 16 июля – в день заседания.

После процедуры банкротства птицефабрика получит вторую жизнь. Сейчас там 150 тысяч несушек и десятки рабочих мест.

- По информации облкомсельхоза, в организации деятельности птицефабрики Урюпинского района было задействовано сразу несколько юридических лиц. Сейчас идет процедура наведения порядка, урегулирования юридических вопросов. После реорганизации, смены организационно-правового статуса, производство будет восстановлено в полном объеме. Подчеркнем, что и сейчас площадка продолжает функционировать, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU