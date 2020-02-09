В Урюпинске после банкротства реабилитируют крупную птицефабрику
Арбитражный суд Волгоградской области признал ОАО «Птицефабрика «Урюпинская» банкротом. У предприятия почти 24 миллионов рублей долгов перед кредиторами. С 24 января этого года и в ближайшие шесть месяцев будет открыта процедура конкурсного производится, говорится в документах суда. Известно, что внешним управляющим назначили члена НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Владимира Гончарова. Об итогах станет известно 16 июля – в день заседания.
После процедуры банкротства птицефабрика получит вторую жизнь. Сейчас там 150 тысяч несушек и десятки рабочих мест.
- По информации облкомсельхоза, в организации деятельности птицефабрики Урюпинского района было задействовано сразу несколько юридических лиц. Сейчас идет процедура наведения порядка, урегулирования юридических вопросов. После реорганизации, смены организационно-правового статуса, производство будет восстановлено в полном объеме. Подчеркнем, что и сейчас площадка продолжает функционировать, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU