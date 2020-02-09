Волгоградских производителей молока оштрафовали на полмиллиона рублей за нарушения

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:00:54+03:00

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Молоко и сметана есть в холодильнике любого жителя Волгоградской области. Это продукты кушают практически в любой семье, вот только не всегда любимые товары отвечают требованиям безопасности. Это показала проверка областного Роспотребнадзора за 2019 год. Надзорные органы составили в отношении производителей молочной продукции 18 протоколов. Нарушители заплатят в казну государства 536 тысяч рублей штрафов. Еще 16 молочников получили предписания и будут обязаны устранить недочеты.

Всего специалисты взяли почти полторы тысячи проб. Из них 126 исследовали по санитарно-химическим показателям, 498 – по физико-химическим, 692 пробы – по микробиологическим, в 9 изучили наличие ГМО, в 103 – присутствие антибиотиков, а еще 13 на радиоактивность.

- По показателям химической контаминации все пробы соответствовали нормативам, по микробиологическим показателям не соответствовали гигиеническим нормативам 30 проб (4,3 %), по физико-химическим показателям не соответствовали гигиеническим нормативам 86 проб (17, 2 %), - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU