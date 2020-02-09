2020-02-09T12:01:02+03:00
Общество

В январе двое из десяти пропавших волгоградцев погибли

Пятерых смогли найти, а еще троих до сих пор ищут
Юлия Данильченко
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Волгоградский поисковый отряд «Лиза Алерт» отчитался о проделанной в январе 2020 года работе. Добровольцы вместе с полицейскими искали десять жителей Волгоградской области, которые ушли из дома и не вернулись. Всего с отряд поступило десять заявок, на все отреагировали. Из этих людей удалось найти живыми и невредимыми ровно половину. Еще трое до сих пор находятся в розыске, а двое, к сожалению, найдены мертвыми.

Отряд «Лиза Алерт» работает по всей России. Неравнодушные люди активно и уже профессионально помогают правоохранителям. Как сообщили «КП-Волгоград» поисковики, за первый месяц этого года к ним поступило 1962 заявки о пропавших людях. Из них нашли 1325 человек, погибли 126 россиян. Волонтеры установили личность десяти, нашли родные семьи еще 31 пропавшего. Поиски остальных продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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