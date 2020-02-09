Банда из Камышина напала на курьера и отобрала пиццу

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:38:06+03:00

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20-летний житель Камышина, работавший в доставке пиццы, обратился в местную полицию с заявление об ограблении. По его словам, трое неизвестных мужчин напали на него средь бела дня, угрожали убить и отобрали заказанную еду, которую он вез клиентам. После чего скрылись. Поймали дерзких «бандитов» не сразу: двух задержали «по горячим следам», а третьего объявили в розыск. Он попался 8 февраля.

- Росгвардейцы вневедомственной охраны, следовавшие по маршруту патрулирования на улице Ленина, обратили внимание на молодого человека, схожего по приметам на объявленного в розыск за совершение грабежа. Задержанным оказался 34-летний неработающий местный житель, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Росгвардии.

Казалось бы, пицца – не слишком весомый повод сажать в тюрьму, но статья, в которой могут обвинить мужчин, довольно серьезная. За нее им грозит до восьми лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU