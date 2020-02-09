2020-02-09T11:28:50+03:00
Общество

Для волгоградских врачей организуют более 3 тысяч автоматизированных рабочих мест

В работу медиков продолжают внедрять информационный сервис
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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Многие поликлиники уже работают с информационным сервисом: электронная документация значительно облегчила жизнь врачам и пациентам. В Волгоградской области еще есть медучреждения, куда прогресс еще не пришел, но власти обещают это исправить. Только в 2020 году 3200 мест оборудуют автоматизированной системой. Всего же за последние шесть лет организовали почти сто тысяч таких мест.

- В том числе продолжается развитие «Инфоклиники». Жителям стали доступны электронные больничные листы и справки, запись к врачу через электронную систему. Результаты лабораторных исследований автоматически попадают из единой лаборатории в электронную медкарту пациента, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Кстати, скоро через Госуслуги можно будет не только записаться на прием к врачу, но и на диспансеризацию и профосмотры, появится возможность вызвать врача на дом и даже посмотреть свою меддокументацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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