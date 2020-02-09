В начале рабочей недели в Волгограде будет плюсовая температура

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:29:21+03:00

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Рабочая неделя в Волгограде начнется с заметного после двадцатиградусных морозов потепления. Уже 10 февраля в городе-герое днем будет -3 градуса, хотя ночью сохрится десятиградусных холод. В понедельник стоит ждать солнечную погоду без осадков. Во вторник, 11 февраля, синоптики «Гисметео» обещают уже плюсовые температуры и также ясное небо.

Уже со среды, 12 февраля, зима немного отступит: до самого воскресенья специалисты прогнозируют выше нуля до +2 градусов. В эти дни возможны осадки в виде снега, будет переменная облачность. Ночью по-прежнему минус, поэтому автомобилистам стоит все время быть начеку. Днем снег будет таять, а к вечеру подмораживать. Водителям напоминают об элементарном соблюдении ПДД, особенно на областных трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU