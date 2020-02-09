В столкновении двух иномарок в Волгограде пострадала 8-летняя девочка

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:25:59+03:00

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Две аварии устроили автомобилисты Волгоградской области в субботу, 8 февраля. Пострадали три пассажира, один из которых – ребенок. Восьмилетнюю девочку госпитализировали около часа дня из Ворошиловского района города-героя с травмами, которые она получила в результате столкновения двух иномарок.

- 39-летний водитель, управляя автомашиной «Черри Тиго», двигаясь по Циолковского в сторону Калинина со стороны Огарева, напротив дома № 8 по Ким, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил боковое столкновение с автомашиной «Мазда-3» под управлением 36-летней женщины, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Второе ДТП произошло в Волжском: на автодороге №6 столкнулись «Киа» и «Дэу». В итоге водитель и его пассажирка попали в медучреждение. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU