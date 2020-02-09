2020-02-09T09:25:59+03:00
Происшествия

В столкновении двух иномарок в Волгограде пострадала 8-летняя девочка

Малышку госпитализировали в больницу
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Две аварии устроили автомобилисты Волгоградской области в субботу, 8 февраля. Пострадали три пассажира, один из которых – ребенок. Восьмилетнюю девочку госпитализировали около часа дня из Ворошиловского района города-героя с травмами, которые она получила в результате столкновения двух иномарок.

- 39-летний водитель, управляя автомашиной «Черри Тиго», двигаясь по Циолковского в сторону Калинина со стороны Огарева, напротив дома № 8 по Ким, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил боковое столкновение с автомашиной «Мазда-3» под управлением 36-летней женщины, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Второе ДТП произошло в Волжском: на автодороге №6 столкнулись «Киа» и «Дэу». В итоге водитель и его пассажирка попали в медучреждение. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградских производителей молока оштрафовали на полмиллиона рублей за нарушения
В январе двое из десяти пропавших волгоградцев погибли
Банда из Камышина напала на курьера и отобрала пиццу
Для волгоградских врачей организуют более 3 тысяч автоматизированных рабочих мест
В начале рабочей недели в Волгограде будет плюсовая температура
В столкновении двух иномарок в Волгограде пострадала 8-летняя девочка
В январе волонтеры волгоградского приюта «Дино» спасли сотню животных
В Волгограде сгорели три рядом припаркованные иномарки
«Ротор» в Турции выиграл у датской команды «ХБ Кёге»
В Астрахани бродячие собаки у школы покусали подростка
Худрук, буфетчица и штукатур: за сутки девять волгоградцев попались на удочку «банковских» аферистов
В Астрахани бухгалтер поликлиники воровала деньги из зарплат медиков
Появилось видео ареста волжанина, избившего медиков перинатального центра
Почти тысяча нарушений за сутки: в Волгограде гаишники «погоняли» водителей
В Волгограде построят рекордное чучело Масленицы с «руками» из елок
Ночью с улиц Волгограда спецтехника вывезла 1,5 тысячи кубов снега