В январе волонтеры волгоградского приюта «Дино» спасли сотню животных

9 Февр. 2020 2020-02-09T08:44:21+03:00

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Сложная ситуация с бездомными животными затрагивает каждого жителя Волгограда. Одни недовольны тем, что своры собак угрожают их безопасности и продолжают возмущаться, реально ничего не предпринимая. Другим тоже не нравятся бродячие стаи, но они активно помогают сделать сразу два добрых дела: улицы города – чистыми, а собак – домашними.

Много лет помощью животным занимаются волонтеры приюта «Дино» каждый день для них – это борьба за жизни тех, кого люди приручили и бросили. Зоозащитники ежемесячно отчитываются о проделанной работе. Только в январе 2020 года они спасли сотню собак и кошек.

Как рассказали «КП-Волгоград» сотрудники «Дино», они простерилизовали 83 собаки и 11 кошек. 4 бродячих пса удалось спасти от верной гибели, а троих пристроить в добрые семьи. Кстати, стать волонтером может каждый, это дело добровольное.

ИСТОЧНИК KP.RU