2020-02-09T08:34:33+03:00
Происшествия

В Волгограде сгорели три рядом припаркованные иномарки

В ЧП никто не пострадал
Юлия Данильченко
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Пожар случился в одном из дворов многоэтажного дома на улице Ангарском в Дзержинском районе Волгограда. Около одиннадцати часов дня жители заметили едкий дым: оказалось, огонь охватил сразу три иномарки, припаркованные рядом. Очевидцы вызвали на место сотрудников ГУ МЧС.

- Горели автомобиль Фольцваген Поло 2014 года выпуска по всей площади, в автомобиле Форд Фьюжн 2008 года горели салон и багажник на площади 12 квадратов, в автомобиле Фольцваген Таурег 2018 года оплавилось лакокрасочное покрытие на площади 1 квадратного метра, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Уже через двадцать минут прибывшие спасатели ликвидировали огонь. Никто в результате ЧП не пострадал. Эксперты осмотрели машины и нашли неисправность узлов и агрегатов, что и стало причиной возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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