«Ротор» в Турции выиграл у датской команды «ХБ Кёге»

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:28:26+03:00

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Второй сбор «Ротора» в Турции проходит очень плодотворно. Клуб значительно усилил команду, взял в аренду несколько опытных игроков из РПЛ, а теперь укрепляют игровую форму. Сегодня, 8 февраля, сине-голубые провели товарищеский матч с датской командой «ХБ Кёге». И выиграли. Правда, с минимальным счетом - 1:0. Единственный гол в ворота соперников забил на 11-й минуте Игорь Горбунов.

- Горбунов неожиданно получил пас от соперника практически у чужой штрафной, приблизился к воротам и нанёс прицельный удар в дальний от себя угол, - описывает победный гол пресс-служба клуба.

Датчане, конечно, старались отыграться и даже предприняли несколько острых атак, но ответный гол забить так и не смогли. Сине-голубые грамотно действовали в обороне и пресекали любой подход к раме Никиты Репина, заменившего Юрия Нестеренко.

Это уже вторая победа «Ротора» в этом году и вторая под руководством нового тренера Александра Хацкевича. И, судя, по положительной динамике, команда движется в верном направлении.

СТАТИСТИКА МАТЧА

«Ротор» — «ХБ Кёге» (Дания) — 1:0 (1:0)

Голы: Горбунов, 11 (1:0).

Состав на первый тайм: Нестеренко, Киселев, Фатуллаев (к), Довбня, Попов, Султонов, Макаров, Николаев, Горбунов, Кипиани, Галаджан.

Состав на второй тайм: Нестеренко (Репин, 45), Попов, Довбня (Байрыев, 45), Фатуллаев (Удалый, 70), Киселев (Пискунов, 70), Макаров (Песегов, 70), Николаев (Алейник, 70), Султонов (Серченков, 70), Горбунов (Ткачук, 70), Кипиани (Евсеев, 45 (Полубояринов, 70), Галаджан (Муллин, 70)

СПРАВКА

Клуб «ХБ Кёге» был вынуждено основан в 2009 году методом слияния «Херфёльге» и обанкротившегося «Кёге». Оба клуба являются бывшими чемпионами Дании. С сезона 2009/10 годов выступал в высшей лиге, а затем в 2012 году вернулся во второй по силе чемпионат страны.

В нынешнем сезоне после 18 проведённых игр датчане с 22 очками занимают 7 позицию в чемпионате из 12 возможных.

В прошлом году «Ротор» уже встречался с «ХБ Кёге», также на сборе в Турции. Спарринг завершился ничьей, каждая команда отличилась голом — 1:1. За сине-голубых мяч забил Илья Ионов.

ИСТОЧНИК KP.RU