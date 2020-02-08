Худрук, буфетчица и штукатур: за сутки девять волгоградцы попались на удочку «банковских» аферистов
Уже хочется кричать: «Волгоградцы, перестаньте доверять незнакомым людям! Никому не сообщайте персональные данные своих банковских карт!». Предупреждают, просят, научают… Но за минувшие сутки опять девять волгоградцев «подарили» свои сбережения аферистам. В основном, поверив, что им звонят банковские работники.
«Ваша карта заблокирована», «Замечена подозрительная операция по карте», «Необходимо сообщить ПИН-код и цифры с оборотной стороны карты», - именно эти фразы используют мошенники, которые заполучив доступ к картам, потом списывают все ваши деньги.
За минувшие сутки список жертв пополнили:
- худрук дома культуры из Кумылженского района потеряла 38,5 тысяч рублей;
- штукатур из Советского района – 26 тысяч рублей;
- пенсионерка-дубовчанка – 75 тысяч рублей;
- буфетчица их Михайловки – 99 тысяч рублей;
- работник культуры их Николаевки – 30 тысяч рублей;
- работница железнодорожной станции из Красноармейского района – 23 тысячи рублей;
- безработный волгоградец – 4 тысячи рублей;
волгоградская студентка-медик – 31 тысячу рублей.
Общий ущерб превысил 326 тысяч рублей. И только пенсионерка из Урюпинска отказалась предоставлять свои данные и сообщила о подозрительном звонке в полицию. - Волгоградцы, после просьб по телефону назвать пин-код или свои данные необходимо прекратить разговор и не выполнять никаких действий! Запомните: никто, даже сотрудники банков, не вправе требовать у вас персональную информацию. Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка (телефон указан на оборотной стороне карты), - еще раз обращают внимание волгоградцев в ГУ МВД по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU