В Астрахани бухгалтер поликлиники воровала деньги из зарплат медиков

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:08:14+03:00

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Зарплаты у медиков, как известно, и так не высокие, а в Астрахани у сотрудников поликлиники отбирали часть денег даже из этих «копеечных получек». Да еще кто обирал - главный бухгалтер. На махинациях ее поймали сотрудники регионального УФСБ и УМВД. Материалы проверки они уже передали следователям СУ СК по Астраханской области, которые завели на бухгалтера уголовное дело по статье «присвоение денежных средств».

- Как выяснилось в ходе расследования, с января по сентябрь 2019 года главбух присваивала часть денежных средств работников учреждения. Женщина переводила эти деньги на карту своего знакомого, которая по сути находилась в ее распоряжении. В общей сложности, бухгалтер смогла украсть за эти месяцы более 130 тысяч рублей. Деньгами распорядилась по собственному усмотрению, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном СУ СК. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU