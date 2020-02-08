2020-02-08T11:46:50+03:00
Происшествия

Появилось видео ареста волжанина, избившего медиков перинатального центра

Молодой человек месяц проведет в СИЗО - до 6 марта
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото - скрин видео ГУ МВД по Волгоградской области.Фото - скрин видео ГУ МВД по Волгоградской области.
Изменить размер текста:

Вместо того, чтобы наслаждаться первыми днями жизни своего новорожденного ребенка (который, как выяснилось, появился на свет 20 января этого года), 21-летний волжанин отправится в СИЗО. А все потому, что устроил дебош в перинатальном центре Волгограда и избил врача и медсестру. И хоть случилось это еще 30 декабря 2019-го, арестовали его только вчера - 7 февраля. В ходе расследования этого дела выяснилось, что молодой человек уже был под следствием: он обвинялся по двум статьям - «Грабеж» и «Кража» и находился под подпиской о невыезде, когда вновь преступил закон.

- По указанию руководства ГСУ уголовные дела объединены в одного производство и приняты к расследованию следователями следственной части ГСУ Главка, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Суд арестовал волжанина, избившего врача и медсестру в перинатальном центре.

«Вы гражданин России? Образование у вас есть?», - спрашивает судья у задержанного.

«Да, я 11 классов закончил», - отвечает парень.

В общем, образование молодой человек получить еще не успел. Зато к своим 21 годам успел «заработать» на несколько статей уголовного дела, и ребенка в гражданском браке «заделать» (за которого так «бился» с врачами, что угодил на месяц в СИЗО).

- Волжский суд удовлетворил ходатайство следователя о замене фигуранту уголовных дел меры пресечения с подписки о выезде на заключение по стражу на срок до 6 марта 2020-го. Подследственный был взят под стражу в зале суда, - уточняют в региональном Главке.

В Волгограде посетитель избил врача и медсестру из-за замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астрахани бухгалтер поликлиники воровала деньги из зарплат медиков
Появилось видео ареста волжанина, избившего медиков перинатального центра
Почти тысяча нарушений за сутки: в Волгограде гаишники «погоняли» водителей
В Волгограде построят рекордное чучело Масленицы с «руками» из елок
Ночью с улиц Волгограда спецтехника вывезла 1,5 тысяч кубов снега
В Волгограде «Лада» протаранила иномарку и сбила бабушку на «зебре»
Под Волгоградом полиция со стрельбой догоняла водителя на иномарке
Волгоградского экс-депутата, обвиненного в аферах со страховками, вернули из Швеции в Россию
Крупное ДТП на юге Волгограда: три машины всмятку, двое в больнице
В Волгоградской области к 9 мая высадят Лес Победы
В Волгограде более ста спецмашин весь день чистили снег на дорогах
Мужчину, избившего медиков в перинатальном центре Волгограда, арестовали
В Волгоградской области каждое второе воинское захоронение требует ремонта
Розыск: в Волгограде ищут водителя внедорожника, сбившего девушку
Суд обязал администрацию Светлого Яра построить очистные сооружения
В Волгограде росгвардейцы в автобусе задержали 54-летнюю хулиганку
Волгоградкам продавали «левый» ботокс для косметологических процедур в инстаграме
Мошенники снова обманули волгоградцев почти на миллион рублей
В Волгограде «принципиальный» алиментщик отсидит 8 месяцев за взятку приставу
Пьяной мамаше, у которой сын выпал из открытого окна, не смягчили приговор
Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву продлили арест до 10 мая
Астраханка натравила знакомого на бывшего мужа, которого тот избил до смерти
Убегал от поисковиков: под Волгоградом нашли пропавшего два дня назад подростка
30-летнего педофила осудили на 22 года за насилие над школьницами
В Волжском «Газель» сбила двух школьниц на «зебре»