Появилось видео ареста волжанина, избившего медиков перинатального центра

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:46:50+03:00

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Вместо того, чтобы наслаждаться первыми днями жизни своего новорожденного ребенка (который, как выяснилось, появился на свет 20 января этого года), 21-летний волжанин отправится в СИЗО. А все потому, что устроил дебош в перинатальном центре Волгограда и избил врача и медсестру. И хоть случилось это еще 30 декабря 2019-го, арестовали его только вчера - 7 февраля. В ходе расследования этого дела выяснилось, что молодой человек уже был под следствием: он обвинялся по двум статьям - «Грабеж» и «Кража» и находился под подпиской о невыезде, когда вновь преступил закон.

- По указанию руководства ГСУ уголовные дела объединены в одного производство и приняты к расследованию следователями следственной части ГСУ Главка, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/759565" frameborder="0"></iframe> Суд арестовал волжанина, избившего врача и медсестру в перинатальном центре.

«Вы гражданин России? Образование у вас есть?», - спрашивает судья у задержанного.

«Да, я 11 классов закончил», - отвечает парень.

В общем, образование молодой человек получить еще не успел. Зато к своим 21 годам успел «заработать» на несколько статей уголовного дела, и ребенка в гражданском браке «заделать» (за которого так «бился» с врачами, что угодил на месяц в СИЗО).

- Волжский суд удовлетворил ходатайство следователя о замене фигуранту уголовных дел меры пресечения с подписки о выезде на заключение по стражу на срок до 6 марта 2020-го. Подследственный был взят под стражу в зале суда, - уточняют в региональном Главке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/758673" frameborder="0"></iframe> В Волгограде посетитель избил врача и медсестру из-за замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU