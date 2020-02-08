2020-02-08T10:57:02+03:00
Общество

Почти тысяча нарушений за сутки: в Волгограде гаишники «погоняли» водителей

В ходе рейда инспекторы ДПС выявили 7 водителей, которые сели за руль в пьяном виде
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Иногда от волгоградских водителей можно услышать жалобы на гаишников - мол, останавливают без повода. А, между тем, водители без усиленного контроля вообще «расслабляются» и нарушают все возможные правила и нормы. Вот, 7 февраля, сотрудники ГИБДД устроили в Волгограде облаву и массово проверили водителей. Результаты ужасают: только за один рейд сотрудники ДПС выявили 909 различных нарушений ПДД. В семи случаях за рулем оказались водители в состоянии алкогольного опьянения, еще 12 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

- Помимо этого, выявлено 10 нарушений, связанных с проездом перекрестов на запрещающий (красный) сигнал светофора, 4 – выезда на полосу встречного движения, 52 факта не предоставления преимущества пешеходам, - перечисляют список грубых нарушений сотрудники ГИБДД Волгограда.

Впрочем, пешеходы тоже нарушают. И не меньше водителей. Так, за то, что идут вдоль дорог по обочинам да еще и без светоотражающих элементов к административной ответственности привлечено 11 человек.

- Кроме этого, средствами автоматической видеофиксации зафиксировано 4127 нарушений правил дорожного движения, - подводят итоги рейда в ведомстве.

В региональном Главке напоминают, что только в этом году на волгоградских дорогах уже произошло 7 ДТП по вине нетрезвых водителей. В этих авариях три человека погибли, 10 получили различные травмы.

Подразделениями дознания возбуждены 94 уголовных дела в отношении водителей ранее лишенных прав за нетрезвое вождение, но вновь задержанных в состоянии опьянения за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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