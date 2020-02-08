2020-02-08T10:06:31+03:00
Общество

Ночью с улиц Волгограда спецтехника вывезла 1,5 тысяч кубов снега

На расчистке дорог беспрерывно работало 80 единиц техники
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Всю ночь дорожные службы города расчищали дороги Волгограда, чтобы утром водители смогли беспрепятственно добраться по своим делам. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, за ночь спецтехника успела вывезли с городских магистралей более 1500 кубометров снежных масс. На расчистке было задействовано 80 единиц специализированной техники, в том числе до 50 комбинированных дорожных машин.

Пока одни сгребали сугробы, другие дорожники посыпали проезжую часть противогололедными химикатами. На дороги только за минувшую ночь высыпали свыше 600 тонн реагентов.

- Утром и днем расчистка дорог от снега и наледи продолжится. В работах будет задействовано 75 единиц спецтехники, в том числе 45 комбинированных дорожных машин, а также самосвалы, автогрейдеры, трактора-щетки и другая техника, - говорят в мэрии.

И убедительно просят водителей не мешать работе коммунальной техники!

- Избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения, не бросайте личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной спецтехники, - просят волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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