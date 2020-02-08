В Волгограде «Лада» протаранила иномарку и сбила бабушку на «зебре»
Вот из-за таких водителей, как этот 41-летний волгоградец, и случаются жуткие, а иногда и смертельные ДТП. Мужчина просто проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, как водится, с мыслью «авось проскочу». Не проскочил. Более того, что не убил другого водителя и 61-летнюю пенсионерку.
Случилось ДТП в Центральном районе Волгограда 7 февраля примерно в 20.40. ДТП произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пражская.
В Волгограде водитель "Лады" протаранил иномарку и сбил пешехода.
- Водитель «Лады Веста» не остановился на перекрестке и врезался в движущийся во встречном направлении «БМВ 116i», который завершал поворот налево. От удара в иномарку «Ладу» отбросило на пешеходный переход, по которому проезжую часть как раз пересекала пожилая женщина. Легковушка сбила ее. Оба водителя остались невредимы, а вот женщину с травмой головы и позвоночника госпитализировали, - уточняют в региональном Главке.
ИСТОЧНИК KP.RU