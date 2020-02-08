В Волгограде «Лада» протаранила иномарку и сбила бабушку на «зебре»

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:41:59+03:00

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Вот из-за таких водителей, как этот 41-летний волгоградец, и случаются жуткие, а иногда и смертельные ДТП. Мужчина просто проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, как водится, с мыслью «авось проскочу». Не проскочил. Более того, что не убил другого водителя и 61-летнюю пенсионерку.

Случилось ДТП в Центральном районе Волгограда 7 февраля примерно в 20.40. ДТП произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пражская.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/759548" frameborder="0"></iframe> В Волгограде водитель "Лады" протаранил иномарку и сбил пешехода.

- Водитель «Лады Веста» не остановился на перекрестке и врезался в движущийся во встречном направлении «БМВ 116i», который завершал поворот налево. От удара в иномарку «Ладу» отбросило на пешеходный переход, по которому проезжую часть как раз пересекала пожилая женщина. Легковушка сбила ее. Оба водителя остались невредимы, а вот женщину с травмой головы и позвоночника госпитализировали, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU