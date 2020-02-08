Под Волгоградом полиция со стрельбой догоняла водителя на иномарке

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:26:10+03:00

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Погоня, стрельба, задержание - все, как в хороших боевиках. Только это все случилось вчера, 7 февраля, в реальности - в Палласовке Волгоградской области. Там инспекторы ДПС открыли огонь, чтобы остановить нарушителя. Поймали. Правда, уже не за рулем, а в доме.

Вечером сотрудники ДПС увидели едущий по улице «Ниссан Тиана». Полицейский узнал водителя - это был 28-летний мужчина, которого лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Зная, что мужчина не имеет права садиться за руль, полицейский попытался остановить нарушителя. Но водитель проигнорировал требование гаишника и нажал на «газ».

На дороге «Палласовка-Николаевка» развернулась погоня. Водитель пытался сбежать, и инспекторы приняли решение стрелять.

- После предупреждения полицейский сделал два предупредительных выстрела в воздух, а потом еще два - по колесам. Несмотря на полученные повреждения, нарушитель продолжал движение. В поселке Красный Октябрь, расположенный в 30-ти километрах от Палласовки, водитель остановился и скрылся в одном из домов. Там его и поймали, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Удивительно, но у водителя оказались на руках водительские права. Дело в том, что после лишения он уехал в другой регион, сменил там паспортные данные и по новому имени получил новые права.

- Сейчас водительские документы у нарушителя изъяты, ему грозит административный арест за невыполнение законных требований полицейских и управление транспортом водителем, лишенным права управления транспортным средством, - уточняют в региональном Главке.

В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU