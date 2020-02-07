Крупное ДТП на юге Волгограда: три машины всмятку, двое в больнице

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:45:23+03:00

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Снегопад, как обычно, спровоцировал массу ДТП на дорогах Волгограда. И чаще всего аварии происходят по вине водителей, которые не учитывают при вождении погодные условия. Вот, очередное крупное ДТП произошло вечером, примерно в 16.00, 7 февраля на границе Кировского и Красноармейского районов Волгограда в районе Вторчермета. Там столкнулись сразу три машины.

"Форд" от удара отбросило в столб.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- По предварительной информации, 29-летняя водитель-женщина на "Шевроле Авео", двигаясь по улице Лавровая, напротив строения 292 не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в "Форд фокус". От удара ее отбросило на "Шкоду йети". А "Форд" от удара отбросило в столб, - рассказывают "КП-Волгоград" в ГУ МВД по региону.

К счастью, все водители живы, но получили травмы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

К счастью, обошлось без жертв. В числе пострадавших - девушка-водитель из «Форда» и водитель "Шевроле". Их на «скорой» увезли с травмами в больницу.

На месте работают инспекторы ДПС. Обстоятельства и информация о пострадавших в аварии устанавливаются.

ghest_vlg Крупное ДТП на юге Волгограда

ИСТОЧНИК KP.RU