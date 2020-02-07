2020-02-07T18:49:49+03:00
Общество

В Волгоградской области к 9 мая высадят Лес Победы

В лесничествах высадят более 400 деревьев
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото облкомприроды.Фото облкомприроды.
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Волгоградская область присоединится к всероссийской акции «Лес Победы». В апреле в рамках проекта «Сад памяти — сад жизни» в лесах региона высадят более 400 тысяч деревьев.

- Новый проект «Сад памяти — сад жизни» направлен на увековечивание памяти сталинградцев, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. К экологическим мероприятиям присоединятся жители всех районов области, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Высаживать в лесничествах будут сеянцы ясеня, сосны, акации, каштана и других культур. Акция должна завершиться к 9 мая.

- Добавим, что в целом в Волгоградской области в 2020 году высадят более пяти миллионов деревьев, посеют около семи тонн желудей — площадь работ превысит 2,2 тысяч гектаров. Объемы лесовосстановления ежегодно растут — в ближайшие 10 лет специалисты планируют пополнить лесной фонд 70-ю миллионами новых деревьев, - отмечают в облкомприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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