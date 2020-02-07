В Волгограде более ста спецмашин весь день чистили снег на дорогах

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:58:30+03:00

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Кажется, что февраль решил с лихвой восполнить волгоградцам отсутствие снега с начала зимы. Пошли вторые сутки, как Волгоградскую область заметает. Дорожные службы работают без перерыва и сна - дроги чистят круглосуточно. Как уточнили «КП-Волгоград» в мэрии Волгограда, весь день, 7 февраля, на расчистке улиц от снежных заносов работали 108 единиц специализированной техники, в том числе 58 комбинированных дорожных машин.

-За последние сутки с волгоградских улиц вывезено уже свыше 1,5 тысяч кубометров снежных масс. За дневную смену на проезжую часть нанесено порядка 410 тонн противогололедных реагентов, - отчитываются в администрации города.

Но, судя по прогнозу синоптиков, это не предел. Обещают, что снег еще будет сыпать все выходные дни. Правда, уже не так интенсивно. Поэтому в ночь на субботу, 8 февраля, к расчистке дорог во всех районах города будет привлечено более 80 спецмашин, в том числе 47 КДМ.

ИСТОЧНИК KP.RU