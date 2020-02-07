Мужчину, избившего медиков в перинатальном центре Волгограда, арестовали

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:37:57+03:00

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Сегодня, 6 февраля, Волжский городской суд отправил за решетку буйного молодого человека, который устроил драку в перинатальном центре Волгограда. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Напомним, инцидент произошел в медучреждении в конце декабря. Выходец из страны ближнего зарубежья приехал в перинатальный центр, куда привезли его беременную подругу, и стал кричать на врача. Успокоить буйного посетителя попыталась медсестра, но в итоге пострадала и она - мужчина толкнул женщину с такой силой, что она отлетела на несколько метров. Выходку «молодого папаши» запечатлела камера видеонаблюдения, так что вычислили его быстро. Хулиганом оказался 21-летний гражданин республики Азербайджан. И в полиции он уже «засветился» ни раз.

- Выяснилось, что молодой человек на момент драки уже находился под следствием. Еще в июле 2019-го на него завели уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Кража» (мигрант открыто украл телефон на улице). Но это его, видимо, не остановило. Поэтому следователи и ходатайствовал в суде об изменении меры пресечения мужчине с подписке о невыезде на арест. Кроме того, следователь указал, что у мигранта нет постоянного источника дохода. Взвесив все эти факты, суд принял решение заключить его под стражу до 6 марта 2020-го, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Отметим также, что 24 января 2020 года ОП №6 Управления МВД России по Волгограду на азербайджанца завели уголовное дело по ч.2 ст. 116 УК РФ, по факту причинения им телесных повреждений работникам ВОКПЦ №2 Волгограда из хулиганских побуждений, которые квалифицируются как не причинившие вреда здоровью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/758673" frameborder="0"></iframe> В Волгограде посетитель избил врача и медсестру из-за замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU