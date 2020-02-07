2020-02-07T16:35:43+03:00
Общество

В Волгоградской области каждое второе воинское захоронение требует ремонта

В регионе создадут специальное реставрационное подразделение
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде буквально, каждый метр земли хранит в себе память о войне. В городе множество памятников истории и культуры, свидетельствующих о тех событиях. Вот только состояние некоторых из них - плачевное. По предварительным данным, сегодня в Волгоградской области более 1000 объектов, увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне, почти половина из них требует ремонта и благоустройства. Чтобы привести все это в порядок, для начала надо все их пересчитать и обследовать. Именно эту тему и обсуждали депутаты на совещании в Волгоградской областной Думе.

Большая часть мемориалов на воинских захоронениях установлена в 50-60-е годы прошлого века, выполнена из материалов, срок службы которых сегодня практически истек.

- Реальное состояние поможет определить проведение полного мониторинга всех объектов культурного наследия, - говорит депутат Александр Баженов.

После этого уже будут определять источники финансирования, за счет чего будут реставрировать и благоустраивать.

Кроме того, предполагается создание специализированного реставрационно-производственного подразделения, что позволит проводить работы на объектах, требующих ремонта в срочном порядке.

А еще на совещании подняли вопрос возрождения давней традиции - шефства над брошенными родственниками частными могилами фронтовиков.

- Старшее поколение помнит: во многих городах и селах была традиция ухаживать «всем миром» за могилами фронтовиков, это - достойный опыт, его стоит возродить, - отметил председатель парламентского комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Борис Коротков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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