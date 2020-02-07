Розыск: в Волгограде ищут водителя внедорожника, сбившего девушку

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:01:34+03:00

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Непонятно, на что рассчитывают водители, которые сбегают с места ДТП? Ведь все равно найдут, и наказание уже будет похлеще. Но вот опять трусливый водитель уехал, бросив травмированную девушку. ЧП случилось сегодня, 7 февраля, на улице Гродненская Ворошиловского района города Волгограда. На часах было примерно 15.30. 19-летняя девушка переходила проезжую часть, когда на нее буквально налетел внедорожник. Это был кроссовер «СсангЙонг Кайрон» предположительно черного цвета.

Водитель с места аварии скрылся. Девушке помощь оказали прохожие, они и вызвали «скорую» помощь и полицию. Пострадавшую с травмами увезли в больницу.

И пока медики оказывают волгоградке медпомощь, полиция ищет виновника ДТП. И просит всех, у кого есть хоть какая-либо информация о данном происшествии, обратиться в отделение.

- Любую информацию о личности водителя и его местонахождении просьба сообщить по телефону: «02» или дежурную часть ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду 93-21-31, 93-77-75, - просят волгоградцев в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU