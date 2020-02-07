2020-02-07T16:01:34+03:00
Происшествия

Розыск: в Волгограде ищут водителя внедорожника, сбившего девушку

Водитель сбежал с места ДТП
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Ищут внедорожник черного цвета с характерными для такого ДТП повреждениями.Ищут внедорожник черного цвета с характерными для такого ДТП повреждениями.
Изменить размер текста:

Непонятно, на что рассчитывают водители, которые сбегают с места ДТП? Ведь все равно найдут, и наказание уже будет похлеще. Но вот опять трусливый водитель уехал, бросив травмированную девушку. ЧП случилось сегодня, 7 февраля, на улице Гродненская Ворошиловского района города Волгограда. На часах было примерно 15.30. 19-летняя девушка переходила проезжую часть, когда на нее буквально налетел внедорожник. Это был кроссовер «СсангЙонг Кайрон» предположительно черного цвета.

Водитель с места аварии скрылся. Девушке помощь оказали прохожие, они и вызвали «скорую» помощь и полицию. Пострадавшую с травмами увезли в больницу.

И пока медики оказывают волгоградке медпомощь, полиция ищет виновника ДТП. И просит всех, у кого есть хоть какая-либо информация о данном происшествии, обратиться в отделение.

- Любую информацию о личности водителя и его местонахождении просьба сообщить по телефону: «02» или дежурную часть ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду 93-21-31, 93-77-75, - просят волгоградцев в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградской области каждое второе воинское захоронение требует ремонта
Розыск: в Волгограде ищут водителя внедорожника, сбившего девушку
Суд обязал администрацию Светлого Яра построить очистные сооружения
В Волгограде росгвардейцы в автобусе задержали 54-летнюю хулиганку
Волгоградкам продавали «левый» ботокс для косметологических процедур в инстаграме
Мошенники снова обманули волгоградцев почти на миллион рублей
В Волгограде «принципиальный» алиментщик отсидит 8 месяцев за взятку приставу
Пьяной мамаше, у которой сын выпал из открытого окна, не смягчили приговор
Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву продлили арест до 10 мая
Астраханка натравила знакомого на бывшего мужа, которого тот избил до смерти
Убегал от поисковиков: под Волгоградом нашли пропавшего два дня назад подростка
30-летнего педофила осудили на 22 года за насилие над школьницами
В Волжском «Газель» сбила двух школьниц на «зебре»