2020-02-07T15:16:30+03:00
Общество

В Волгограде росгвардейцы в автобусе задержали 54-летнюю хулиганку

Часть транспорта на линиях снабжена тревожной кнопкой
Екатерина МАЛИНИНА
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Тревожной кнопкой оснащены несколько маршрутов. Фото: РосгвардияТревожной кнопкой оснащены несколько маршрутов. Фото: Росгвардия
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Сейчас тревожная кнопка есть по всех образовательных учреждениях. Но прогресс не стоит на месте. Так что специальное оборудование для вызова групп быстрого реагирования появилось и в автобусах. Новинка работает в Санкт-Петербурге и Севастополе. Теперь и часть волгоградского транспорта снабдили чудо-техникой. На днях в автобусе №77 разгорелся нешуточный скандал. Пьяная пассажирка оскорбляла окружающих, затеяла ссору с кондуктором и никак не хотела успокаиваться. Водитель принял решение нажать на тревожную кнопку и вызвать силовую поддержку.

- Росгвардейцы определили по геолокации местонахождение транспорта и приехали к автобусу. 54-летнюю даму сопроводили до сотрудников патрульно-постовой службы, хотя она активно пыталась возмущаться, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области.

Женщине, которая нигде не работает, предстоит ответить за дебош в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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