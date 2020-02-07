2020-02-07T14:09:47+03:00
Происшествия

Волгоградкам продавали «левый» ботокс для косметологических процедур в инстаграме

Четырем фигурантам дела дали условный срок
Екатерина МАЛИНИНА
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Все препараты оказались "нелегальными".Все препараты оказались "нелегальными".Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Волгограде огласили приговор четырем фигурантам уголовного дела по продаже незарегистрированных в стране лекарственных препаратов. В 2017 году в инстаграме появились объявления о продаже двух препаратов: HUTOX и «Botulinum Toxin Type A for Therapy». Оба используются для косметологических процедур, но оба не прошли сертификацию в России. То есть их нельзя использовать. Но об этом покупатели не знали.

Бизнес организовала женщина, медработник, ей помогал 27-летний сын, который искал нужные дешевые препараты в Москве, а потом автобусом или почтой отправлял в Волгоград, помогали продавать еще две их знакомых. Покупательницами были и косметологи "на дому", и частные лица.

В итоге они сумели заработать на этом 113 тысяч рублей. Например, одна упаковка ботекса стоила чуть больше 5 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области, ГУ МВД по региону. Расследование проводило СУ СК по Волгоградской области.

- Все четверо получили условные сроки. Самое большое наказание назначили женщине-организатору – 3 года, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Приговор может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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