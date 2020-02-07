Мошенники снова обманули волгоградцев почти на миллион рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:12:11+03:00

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Только за минувшие сутки жители Волгоградской области отдали мошенникам более 800 тысяч рублей. Самой большой суммы лишилась 41-летняя жительница Центрального района Волгограда. Женщина поверила незнакомцу, который представился банковским сотрудником. Тот напугал, будто ее счет в опасности и предложил перевести 560 тысяч рублей. В такую же ситуацию попала 61-летняя волгоградка, потерявшая 50 тысяч.

А вот 37-летняя женщина из Краснокотябрьского района хотела купить лодочный мотор «Ямаха» за 200 тысяч. Деньги перевела продавцу, а тот исчез. В Камышинском районе мошенники под видом соцработников пришли в дом 87-летней старушки и предложили снять порчу за 17 тысяч. - По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами! Не позволяйте мошенникам себя обмануть, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU