В Волгограде «принципиальный» алиментщик отсидит 8 месяцев за взятку приставу

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:00:19+03:00

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Красноармейский районный суд вынес приговор 41-летнему волгоградцу. Мужчина признан виновным в покушение на дачу взятки должностному лицу. Он предложил судебному приставу 12 тысяч рублей.

Дело в том, что уже несколько лет он не платит алименты за двух детей бывшей жене. Видимо, считая, что женщина потратит их на шубу, а не на питание и образование детей. Из-за этого судебный пристав-исполнитель наложил ограничение на правом управлять авто. Это волгоградца очень сильно расстроило. Вместо того, чтобы начать платить по алиментам (и тогда бы ограничения сняли), он собрал 12 тысячи предложил приставу решить вопрос по-свойски.

Во время дачи взятки полицейские мужчину задержали. Свою вину он полностью признал.

- Суд приговорил волгоградца к 8 месяцам лишения свободы колонии общего режима, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU