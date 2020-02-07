2020-02-07T11:23:31+03:00
Происшествия

Пьяной мамаше, у которой сын выпал из открытого окна, не смягчили приговор

Ей оставили год ограничения свободы
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд оставил приговор в силе.Суд оставил приговор в силе.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Трагедия случилась этой осенью в одном из общежитий Волжского. Из открытого окна выпал 10-месячный малыш. Мальчик погиб – травмы были слишком серьезными. Когда следователи стали выяснять все обстоятельства, то стало ясно, что это не случайность.

В этот день его мать вместе с мужем были пьяными. Женщина вышла из комнаты и оставила окно открытым, супруг спал пьяным, а двое детей трех лет и 10 месяцев играли на диване, который был как раз возле подоконника. Шустрый любопытный малыш забрался на окно, выглянул из него и не удержался.

Следователям удалось доказать связь между безалаберным поведением пьяной мамаши и гибелью мальчика. Во время заседаний подсудимая полностью признала свою вину.

- Суд вынес приговор: год ограничения свободы. Но женщина посчитала наказание слишком суровым и обратилась с апелляцией в областную инстанцию. Волгоградский областной суд оставил приговор в силе, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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