2020-02-07T10:35:17+03:00
Происшествия

Астраханка натравила знакомого на бывшего мужа, которого тот избил до смерти

33-летнему мужчине придется ответить за убийство
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчине предстоит ответить за убийство.Мужчине предстоит ответить за убийство.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Молодая астраханка сидела в кафе в компании трех мужчин и одной своей знакомой, когда ей на телефон позвонил бывший супруг. Мирно они общались буквально одну минуту. Следом посыпались взаимные обвинения. Экс-муж упрекнул ее в слишком разгульной жизни и пригласил поговорить к себе домой.

Но пришла она к нему не одна, а большим пьяным «коллективом». И снова разгорелся скандал. Один из гостей набросился на мужчину и начал его избивать. Нападения хозяин не ожидал, поэтому защищаться не получилось. Когда женщина опомнилась и прекратила экзекуцию, бывший супруг уже был без сознания. На место ЧП вызвали «скорую», которая отвезла едва живого человека в больницу. Но удары повредили жизненно важные органы, так что через несколько дней пострадавший умер на больничной койке.

- В отношении 33-летнего астраханца возбудили уголовное дело за убийства. Расследование продолжается, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградкам продавали «левый» ботокс для косметологических процедур
Мошенники снова обманули волгоградцев почти на миллион рублей
В Волгограде «принципиальный» алиментщик отсидит 8 месяцев за взятку приставу
Пьяной мамаше, у которой сын выпал из открытого окна, не смягчили приговор
Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву продлили арест до 10 мая
Астраханка натравила знакомого на бывшего мужа, которого тот избил до смерти
Убегал от поисковиков: под Волгоградом нашли пропавшего два дня назад подростка
30-летнего педофила осудили на 22 года за насилие над школьницами
В Волжском «Газель» сбила двух школьниц на «зебре»
Дорожники Волгограда готовятся к новому снегопаду
Волгоградцы пожаловались на просроченную молочку в магазинах
Угарный газ – «тихий убийца»
Общественник Михаил Норкин: водители сами провоцировали ДТП на дорогах в снегопад
Заседание по делу «террориста» Музраева прервало сообщение о минировании Лефортовского суда
В Волжском и Волгограде проверяют качество капремонта
Адвокат и сотрудник Росеестра украли квартиру у сидящего в тюрьме камышанина
Обманутых дольщиков ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский» ждут в полиции
В Волжском закрыли на карантин 48 классов
В Волгограде гаишники устроят облаву на водителей
В Волгограде перевернулась снегоуборочная машина
В Волгограде за полдня из-за снегопада произошло более 70 аварий
Пока снег лежит: волгоградцев приглашают на «Лыжню России»
В 2020-м волгоградки получат больше услуг по «родовым сертификатам»
Заходи и бери: волжанин обокрал 83 незапертых квартир
Волгоградка попала под колеса снегоуборочной машины
В Волгограде пятиклассница погибла от угарного газа
Весна среди зимы: волгоградский ботанический сад зовет на праздник первоцветов
В Волгограде возле остановки столкнулись две маршрутки и автобус
Из-за снега волгоградцы массово пересели на общественный транспорт