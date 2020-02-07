Астраханка натравила знакомого на бывшего мужа, которого тот избил до смерти

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:35:17+03:00

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Молодая астраханка сидела в кафе в компании трех мужчин и одной своей знакомой, когда ей на телефон позвонил бывший супруг. Мирно они общались буквально одну минуту. Следом посыпались взаимные обвинения. Экс-муж упрекнул ее в слишком разгульной жизни и пригласил поговорить к себе домой.

Но пришла она к нему не одна, а большим пьяным «коллективом». И снова разгорелся скандал. Один из гостей набросился на мужчину и начал его избивать. Нападения хозяин не ожидал, поэтому защищаться не получилось. Когда женщина опомнилась и прекратила экзекуцию, бывший супруг уже был без сознания. На место ЧП вызвали «скорую», которая отвезла едва живого человека в больницу. Но удары повредили жизненно важные органы, так что через несколько дней пострадавший умер на больничной койке.

- В отношении 33-летнего астраханца возбудили уголовное дело за убийства. Расследование продолжается, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU