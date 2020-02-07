2020-02-07T10:19:36+03:00
Происшествия

Убегал от поисковиков: под Волгоградом нашли пропавшего два дня назад подростка

Люди, занимавшиеся поиском, говорят, что он скрывался в лесу
Юлия Данильченко
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«Ушёл из дома и не вернулся» - на этот пост об исчезнувшем 15-летнем Саше из станицы Михайловской Урюпинского района откликнулись десятки неравнодушных местных жителей. Два дня они с утра до ночи прочёсывали окрестности, полицейские также принимали участие в поиске подростка. Нашли его утром 7 февраля в лесополосе, где он, возможно, провел немало времени. Странно то, что Саша убегал от поисковиков. Некоторые даже стали предполагать, будто он играет в подростковую забаву «пропади на сутки». Но достоверно причины ухода из дома пока неизвестны.

- Он был уставший, замерзший, глаза красные. У нас мороз очень сильный был, мог и замерзнуть. Сейчас он дома, - рассказала «КП-Волгоград» Людмила Воропаева. – Семья благополучная. Он ходит в секции, тренируется. Обычный мальчик, характеризуется хорошо.

В ГУ МВД по Волгоградской области прокомментировали, что сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают, почему подросток сбежал из дома и где находился почти двое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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