2020-02-07T09:16:23+03:00
Происшествия

В Волжском «Газель» сбила двух школьниц на «зебре»

Девочки 9 и 11 лет отказались от госпитализации
Юлия Данильченко
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Школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу.Школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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6 февраля стало рекордным по количеству аварий на трассах Волгоградской области: из-за плохой погоды автомобилисты устроили более 70 небольших и серьезных ДТП. Не обошлось без пострадавших, в том числе и детей.

Две школьницы в возрасте 9 и 11 лет попали под колеса «Газели» в Волжском. Это случилось около восьми часов утра, когда девочки спешили на занятия. Они переходили дорогу по «зебре», на которой не было светофора. В любом случае водители были обязаны притормозить и пропустить их, но 54-летний водители «Газели» проигнорировал правила.

- Двигаясь по улице Кирова со стороны Коммунистической в сторону Логинова, напротив дома № 9-Б совершил наезд на 11-летнюю и 9-летнюю девочек-пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Приехала «скорая», врачи осмотрели школьниц. Серьезных повреждений не было. Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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