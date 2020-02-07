В Волжском «Газель» сбила двух школьниц на «зебре»
6 февраля стало рекордным по количеству аварий на трассах Волгоградской области: из-за плохой погоды автомобилисты устроили более 70 небольших и серьезных ДТП. Не обошлось без пострадавших, в том числе и детей.
Две школьницы в возрасте 9 и 11 лет попали под колеса «Газели» в Волжском. Это случилось около восьми часов утра, когда девочки спешили на занятия. Они переходили дорогу по «зебре», на которой не было светофора. В любом случае водители были обязаны притормозить и пропустить их, но 54-летний водители «Газели» проигнорировал правила.
- Двигаясь по улице Кирова со стороны Коммунистической в сторону Логинова, напротив дома № 9-Б совершил наезд на 11-летнюю и 9-летнюю девочек-пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Приехала «скорая», врачи осмотрели школьниц. Серьезных повреждений не было. Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU