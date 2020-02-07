Дорожники Волгограда готовятся к новому снегопаду

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:11:17+03:00

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Волгоград 7 февраля выглядит словно город из сказки - припорошенные снегом деревья и прикрытые белым «одеялом» улицы. На этом фоне сильно выделяются посыпанные песком дороги и тротуары. Дорожники и коммунальщики больше суток с начала снегопада работают в режиме нон-стоп. В ночь на 7 февраля чистили от снега и обрабатывали от гололеда магистрали около ста единиц спецтехники. За это время на дороги и тротуары высыпали более 800 тонн реагентов, всего за сутки - свыше 2,5 тысячи тонн. Городские службы готовятся к новому снегопаду, который обещают синоптики. К тому же к вечеру 7 февраля подморозит до -5º.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, днем дорожно-коммунальные службы снова на дежурстве. Занимаются противогололедной обработкой дорог и тротуаров, счищают с улиц и остановок транспорта снежную кашу. С прилотковой части дорог уже вывезли более 900 кубометров снега. Работы продолжатся. Так что автомобилистов просят не бросать машины у обочин и не мешать спецтехнике.

Начнут сегодня проверять и то, как сработали во дворах управляющие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU